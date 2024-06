Thuram: «Gol al derby d’andata speciale! Lautaro Martinez fantastico»

Thuram ha parlato nell’ultima puntata di Made in Italy, format della Lega Serie A. Il centravanti dell’Inter ha parlato della città di Milano, dei derby, ma anche di Lautaro Martinez.

SPECIALE − Marcus Thuram ama Milano: «Milano è una città speciale, a cui mi sono sin da subito profondamente legato. Mi ha stupito la marea di gente che c’è in giro per le strade. La città ha una profonda passione per il calcio. Vivo un sogno. Fin da piccolo seguo il calcio grazie a mio padre e ora sto prendendo le sue orme. Da bambino mai avrei immaginato di diventare un calciatore, mi piaceva semplicemente il gioco. A nove-dieci anni quando ho iniziato a vedere che mio papà guadagnava grazie al calcio e che in casa si parlava solo di calcio, allora ho deciso di intraprendere questa strada».

MODERNA − Thuram non ha dubbi sul capoluogo lombardo: «Sono nato in Italia, ho vissuto 4 anni a Parma e 5 a Torino. Milano è una città internazionale, ricca di culture e di varie lingue, ma conserva il suo fascino italiano. Mi piace molto la pinacoteca di Brera o Via Monte Napoleone, che è piena di turisti. Adoro Milano. Ho saputo del distretto elettronico della città e ho conosciuto anche la Fiera di Milano. La tecnologia rappresenta il futuro e la Var ne è un esempio. Anche nei nostri allenamenti è fondamentale per migliorarci sulle prestazioni e sullo stato di salute psico-fisico».

Thuram sull’Inter, Dimarco, Lautaro Martinez e i derby

AMICO − Thuram sul compagno e mattatore Dimarco: «Ho degli amici a Milano. Federico Dimarco è il milanese per eccellenza. Ho un aneddoto: era il mio primo mese qua a Milano, quando andai a mangiare in un ristorante. La mattina dopo, andai in allenamento, e Dimarco mi chiese che cosa avessi fatto al ristorante. Io gli dissi come che lo sapeva e lui mi ha risposto dicendomi: “Questa è la mia città, so tutto quello che succede”».

CAPITANO − Thuram esalta il Toro: «Il mio rapporto con Lautaro Martinez è cresciuto piano piano. Sapevo già che era una grande attaccante e non vedevo l’ora di giocare con lui. Sapevo che all’Inter avremmo potuto fare grandi cose. Mi ha sorpreso perché mi ha accolto subito con grande gentilezza. In campo sembra sempre arrabbiato e cattivo, ma in realtà è una persona fantastica. Capitano incredibile».

DERBY − Thuram non ha i dubbi sul momento più bello: «San Siro con 75 mila persone fa la differenza. I trofei dell’Inter riflettono la grande storia di questo club, con giocatori come Ronaldo, Adriano. Un momento memorabile per me è sicuramente il gol che ho fatto al Milan nel derby di andata. Speciale anche il secondo, ma la stagione stava per finire e la gente già stava iniziando a conoscermi. Ma prima del primo derby nessuno sapeva bene chi fosse Thuram e che qualità avessi. Ma segnare subito e poi in quella partita ha permesso subito di creare un grande legame tra me e i tifosi. L’obiettivo appena sono arrivato era quello di vincere il campionato, l’entusiasmo dei tifosi è stato incredibile. Come avete visto anche durante la festa».