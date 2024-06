Taremi inarrestabile, l’Iran vince: prestazione super! L’Inter gongola

Taremi ha vinto col suo Iran 2-4 contro Hong Kong nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. Il futuro giocatore dell’Inter è stato devastante.

UN DOMINATORE – A Hong Kong va in scena la quinta partita del gruppo E di qualificazione ai Mondiali del 2026 tra i padroni di casa e l’Iran. In campo dal primo minuto Mehdi Taremi, che dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Ed è proprio la giornata dell’attaccante ex Porto, che ha lasciato proprio i Dragoes un paio di settimane fa vincendo la Coppa di Portogallo. L’Iran, già primo in classifica, cerca di blindare il primo posto e lo fa grazie ad un super Taremi. Il futuro attaccante nerazzurro sblocca subito dopo 12′ trasformando su rigore. Due minuti più tardi, quasi a sorpresa, arriva il pareggio di Hong Kong con Ma. Al 34′, l’Iran si riporta in vantaggio sempre grazie a Taremi e sempre su rigore, chiudendo il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa, al 56′ è ancora Taremi a gonfiare la rete portando l’Iran sull’1-3. La reazione di Hong Kong arriva tre minuti più tardi col 2-3 di Pinto. Infine, al 65′ il romanista Azmoun chiude i giochi sul 2-4. Assist di Taremi. Partita pazzesca del giocatore iraniano dell’Inter, che ha collezionato tre gol e un assist. Per lui 92′ di partita, è uscito nei minuti di recupero lasciando il posto a Aghaeipour.