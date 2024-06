Inter alla ricerca di nuovi Bisseck, uno in ogni reparto: ecco i nomi

La prima stagione di Bisseck in maglia Inter è stata un vero successo e non solo per lo Scudetto vinto. Se esistesse un premio ad hoc, il difensore tedesco vincerebbe quello di miglior colpo del calciomercato low profile. Ed è questa la “strada” da intraprendere adesso

MILANO – La nuova Inter di Oaktree Capital Management è già realtà. Il Presidente Giuseppe “Beppe” Marotta è il massimo elemento di raccordo per la continuità progettuale. Cambiano i vertici aziendali ma non il management operativo. Per questo cambiano solo parzialmente le strategie. Una di queste “novità” consiste nell’abbandonare il mercato “mordi e fuggi” dell’usato in favore del virtuoso mercato dei talenti. Ed ecco che torna di moda il nome di Yann Bisseck, senza dubbio la sorpresa più positiva dell’ultima campagna acquisti nerazzurra. E nello specifico di tutta la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha lanciato Bisseck gradualmente ma subito con ottimi risultati. Migliorando sempre. Il classe 2000 tedesco rientra nella categoria degli acquisti Under-23. Colpi in prospettiva. L’Inter con Oaktree può andare alla ricerca di almeno un Bisseck per reparto. Quali nomi potrebbero fare al caso dell’Inter di Inzaghi oggi? Vediamo chi.

Nuovi Bisseck cercansi: l’Inter alla ricerca di altri colpi low cost U23

DIFESA – Iniziando dal portiere, il “Bisseck” con i guantoni può essere Tobe Leysen (Oud-Heverlee Leuven), classe 2002 belga. Già visionato dagli osservatori nerazzurri, a partire dell’ex capitano Samir Handanovic, Leysen resta un’opzione valida per il ruolo di futuro numero uno e quindi potenziale dodicesimo. Al centro della difesa potrebbe essere superfluo un altro centrale ma il classe 2001 argentino Nicolas Valentini (Boca Juniors) rappresenta il potenziale alter ego mancino di Bisseck. Nome già da tempo sul taccuino nerazzurro, anche in vista dell’importante eredità che lascerà l’esperto Francesco Acerbi una volta arrivato fine carriera. Post-Acerbi cercasi.

Calciomercato Inter: più spazio ai giovani e meno all’usato sicuro?

CENTROCAMPO – Più che un difensore centrale all’Inter di Inzaghi potrebbe tornare utile un difensore di fascia da trasformare in un esterno di centrocampo. In questo senso, il classe 2004 argentino Agustin Giay (San Lorenzo) si candida per il ruolo di esterno destro a tutta fascia. L’idolo e connazionale Javier Zanetti può facilitare l’eventuale operazione. Molto più complicato anticipare la concorrenza su un Bisseck di centrocampo, dove si sviluppano la maggior parte dei talenti più interessanti. Uno di questi è il classe 2003 francese Lucas Gourna-Douath (Red Bull Salisburgo), che Inzaghi conosce già bene e apprezza. Un profilo più difensivo e strutturato fisicamente rispetto all’attuale pacchetto mediano dell’Inter, quindi di perfetto completamento. Magari avrà un prezzo già in doppia cifra ma è l’esempio opposto a Davy Klaassen sul mercato.

Occasioni di mercato: l’Inter non perda di vista i (vecchi) talenti!

ATTACCO – Infine, menzione speciale per chi potrebbe ambire al ruolo di Bisseck offensivo. In un calciomercato nel quale è sempre più facile investire su un attaccante anziché su un difensore, ma senza avere la certezza di pescare bene, le punte di talento non mancano. Il problema è che le cifre sono sempre sproporzionate rispetto al reale valore del giovane. Per questo potrebbe essere particolarmente interessante dare fiducia al classe 2001 burkinabé Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), che viene da tre anni da incubo iniziati con l’infortunio rimediato… contro l’Inter. Fermo praticamente un anno intero dopo lo scontro di gioco con Denzel Dumfries nel lontano 28 settembre 2021, Traoré ha perso anche metà dell’ultima stagione per un altro infortunio. Poche garanzie? Probabile ma ogni tanto vale la pena osare: non tutti i Bisseck diventano protagonisti in maglia Inter ma tutti arrivano in silenzio. E adesso ne servono altri!