Inzaghi, si entra nel vivo! L’agente è entrato nella sede dell’Inter

Si entra nel vivo per il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter. L’agente del tecnico piacentino è appena entrato in sede per discutere con i dirigenti.

ARRIVO – L’agente di Simone Inzaghi è arrivato a Viale della Liberazione, sede dell’Inter. Tullio Tinti, procuratore dell’allenatore piacentino, è pronto a discutere con la dirigenza nerazzurra per trovare la quadra definitiva sull’accordo. Si entra dunque nel vivo della trattativa. La base di intesa è già stata trovata: ossia rinnovo di contratto fino al 2027 con aumento dell’ingaggio fino a 6,5 milioni di euro. Si lavorerà sui dettagli per la fumata bianca e finale e per poi lanciare l’annuncio nelle settimane successive.