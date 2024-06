Inzaghi, l’agente: «Incontro positivo». Poi ironizza: «All’Inter fino al 2037!»

Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi, uscendo dalla sede dell’Inter dopo l’incontro rassicura sul rinnovo di contratto dell’allenatore. Di seguito maggiori informazioni, anche sui tempi tecnici.

PRIMO PASSO – C’è grande voglia in casa Inter di vedere Simone Inzaghi firmare il suo rinnovo di contratto con l’Inter. La giornata di oggi è un primo importante step in questo senso, considerando anche la presenza nella sede di Viale della Liberazione dell’agente dell’allenatore, Tullio Tinti. Un’ora fa il procuratore di Inzaghi ha fatto il suo ingresso nel quartier generale nerazzurro proprio per discutere dei dettagli del contratto. Alla sua uscita dalla sede dell’Inter, intercettato dai giornalisti, ha tranquillizzato tutti sul prolungamento, che dovrebbe essere fino al 2027. Di seguito le dichiarazioni di Tinti, che ha anche ironizzato sulla volontà dell’allenatore e della società Inter di restare legati a lungo.

DICHIARAZIONI – Tullio Tinti, uscendo dalla sede dell’Inter ha affermato sul suo assistito: «Inzaghi resta all’Inter fino al? Non lo so, ne stiamo parlando. Secondo me rimane fino al 2037. Abbiamo chiesto un contratto decennale (ironizza, ndr). Siamo solo all’inizio. C’è la buona volontà da parte di tutti. C’è da lavorare, l’incontro è stato come sempre positivo. Tempistica? No, ci sentiremo. Adesso è appena cambiata la proprietà quindi anche loro devono rendere conto». Questo, dunque, l’esito dell’incontro con l’Inter riassunto dal procuratore di Inzaghi.