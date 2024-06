Biasin: «Marotta presidente agevola l’Inter. Ma occhio al mercato!»

Fabrizio Biasin commenta la decisione di Oaktree di affidare la presidenza dell’Inter a Giuseppe Marotta. Poi però il giornalista avvisa i tifosi nerazzurri sulla prossima sessione di mercato che è alle porte.

AGEVOLAZIONE – Fabrizio Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, dice la sua su una delle novità più importanti legate al mondo Inter: «Giuseppe Marotta alla Presidenza dell’Inter riesce a dare un po’ più di forza a tutta l’area sport interista. Io credo che da questo punto di vista il fatto possa agevolare nelle scelte anche Piero Ausilio. Cosa che prima riusciva a fare ma fino a un certo punto perché poi dovevi sempre passare dalla casa madre cinese ed era un filo tutto più complicato. Adesso sarà tutto un po’ più facile ma attenzione a una cosa».

Inter, che mercato aspettarsi nella nuova era Oaktree?

MERCATO – Fabrizio Biasin continua, avvisando il pubblico nerazzurro: «Questo non significa che l’Inter quest’estate avrà la possibilità di fare investimenti multimilionari. Il mercato a zero della scorsa estate verrà confermato anche adesso. Il club nerazzurro farà un mercato a costo zero cosa che presumo accadrà anche l’anno prossimo. Io penso che ciò sia da sottoscrivere e certificare perché è un bene che le società riescano ad auto finanziarsi. Bisogna uscire dal concetto delle squadre che potevano permettersi mercati multimilionari. Questa cosa non capiterà più».

PORTIERI – Da tempo si discute sulle intenzioni dell’Inter di rinnovare e rinforzare il pacchetto dei portieri. Sulle ultime novità in merito si pronuncia Fabrizio Biasin: «Perché Bento e non Di Gregorio? In realtà il portiere italiano non costa meno, ma 20 milioni di euro circa. In realtà l’Inter lo ha già testato ma soprattutto lui ha già un accordo con la Juventus. In questo momento credo che sia già tutto fatto. L’Inter ha adocchiato Bento da tempo ma il problema è che il tempo è passato e tanti si sono accorti di questa giovane promessa. Ma la dirigenza nerazzurra ha anche altre idee per la porta, tra le altre anche il giovane portiere dell’Udinese. Credo che l’anno prossimo vedremo un secondo destinato a fare il primo nella stagione successiva ma che non sarà Di Gregorio».