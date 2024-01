Cosmi curioso: «Fate caso alla caratteristica di Lautaro Martinez!»

Cosmi non può non far notare la crescita di Lautaro Martinez in questa stagione e lo ribadisce dopo Napoli-Inter. Nel corso del suo intervento quotidiano a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, l’allenatore perugino trova una caratteristica particolare nell’attaccante nerazzurro

BOMBER DECISIVO – Il gol decisivo nella Finale di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita) non sorprende certo Serse Cosmi, che elogia l’attaccante argentino e capitano dell’Inter già da diverso tempo. Nell’analisi di Napoli-Inter Cosmi si sofferma proprio sull’importanza del numero 10 nerazzurro: «Lautaro Martinez oggi è nel novero dei migliori attaccanti in circolazione. Lo è già da anni in realtà, ma adesso che lo vediamo anche con la fascia di capitano sul braccio sinistro è la sua consacrazione. E si fa notare per la continuità in zona gol. Fateci caso: quando ci sono le goleade, Lautaro Martinez ne fa uno e a volte addirittura nessuno. A me gli attaccanti che segnano gol decisivi mi fanno impazzire. Lautaro Martinez sembra non partecipare volentieri alle goleade (ride, ndr). Le vive quasi con distacco, come se preferisse fare più l’assist per i compagni che i gol… Poi è facile segnare quando arrivano quattro o cinque gol!». Questa l’osservazione di Cosmi, che sottolinea la caratteristica esaltata da Lautaro Martinez proprio in occasione dello 0-1 di Napoli-Inter. Un dettaglio curioso, se non fosse per Salernitana-Inter (0-4) in Serie A: il poker servito dal numero 10 argentino, entrato nella ripresa e in appena 26′, è l’eccezione che conferma la regola?