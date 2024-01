Inter, problemi di formazione prima della Fiorentina? I dubbi | Inter Chat LIVE

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La squadra questa mattina ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile, con qualche dubbio in più per Simone Inzaghi. Il primo riguarda sicuramente le condizioni di Alessandro Bastoni, escluso dai titolari della finale di Supercoppa Italiana, ha svolto parte dell’allenamento a parte. Poi da verificare anche l’impiego di Denzel Dumfries, oggi assente per motivi familiari. Tutto questo e molto altro nella nostra diretta dove vi aspettano Romina Sorbelli in compagnia dei redattori Emanuele Rossi ed Elisa Luceri.