Padovan: «Inter ora sfavorita, ma solo illusione. Sicuro contro la Fiorentina»

Padovan ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, tenendo in considerazione la Juventus attualmente prima e l’Inter con una partita da recuperare. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

LOTTA SCUDETTO – Giancarlo Padovan ha parlato così della lotta scudetto: «La Juventus ha fatto quello che doveva fare, l’Inter no per ragioni di calendario. Però sa che manca una partita difficile contro l’Atalanta. Nel breve l’Inter parte sfavorita, perché mentre la Juventus affronta l’Empoli, l’Inter va a Firenze. La Juventus potrebbe avere potenzialmente +4 punti di vantaggio e un po’ di pressione potrebbe subentrare. Ma io non credo, perché l’Inter è una squadra matura per poter fronteggiare queste situazioni. Convinta e consapevole dei propri mezzi, quindi contro la Fiorentina secondo me vince e alla fine la differenza sarà di un punto con una partita in meno».