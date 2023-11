Cosmi: «Atalanta-Inter da capire ma non per la storia! Il pronostico…»

Cosmi si aspetta una grande partita in quel di Bergamo ma non solo per merito dell’Inter capolista, anzi. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, torna su Atalanta-Inter senza sbilanciarsi nel pronostico sul risultato finale

PARTITA IMPRONOSTICABILE – Il weekend di Serie A offre due interessanti sfide tra sabato e domenica. Più che interessanti, senza dubbio. L’anticipo Atalanta-Inter e il posticipo Fiorentina-Juventus, che Serse Cosmi attende con particolare attenzione: «Due partite toste, come si dice in questi casi (sorride, ndr)». Nello specifico, Cosmi si concentra sull’anticipo in programma alle ore 18:00 di sabato: «L’Inter va a Bergamo e non è questione di storia ma di realtà. Riguarda il presente. L’Atalanta è una squadra difficile da battere. Non solo a Bergamo ma su ogni campo, anche quando gioca in trasferta. L’Atalanta sta bene e si vede. Come sta bene anche l’Inter. Atalanta-Inter è una partita da vedere e da capire. Non vedo un pronostico netto in questa partita, del tipo: “L’Atalanta è una bella squadra ma alla fine l’Inter vincerà lo stesso”. Cioè, non è tutto così chiaro in questo caso». Se la cava così Cosmi, che nelle ultime ore ha analizzato questa interessante sfida tutta nerazzurra definendo “ostacolo” l’Atalanta per l’Inter capolista in Serie A. A differenza delle altre volte, Cosmi non si sbilancia sull’impegno dell’Inter: avrà ragione?