Cosmi: «Inter, curioso di questo ostacolo. Giocare a Bergamo…»

Cosmi studia il calendario dell’Inter per capire quanti ostacoli riuscirà a superare brillantemente e quali no. L’allenatore perugino, collegato con “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, pone tutta la sua attenzione sull’imminente trasferta in casa dell’Atalanta

BENE VS. BENISSIMO – In attesa di archiviare il turno di Coppa Italia, è già tempo di pensare al prossimo weekend di campionato. Ovviamente l’attenzione di Serse Cosmi non può che essere sulla partita tutta nerazzurra di Bergamo, che Simone Inzaghi sta preparando in questi giorni. L’allenatore perugino non ha dubbi sul prossimo impegno in calendario: «Atalanta-Inter credo che sia la partita clou di questa giornata di Serie A per i valori espressi fino ad adesso. Anche perché c’è l’Atalanta che sta bene. E l’Inter che sta benissimo. Quindi… Sono curioso di capire anche questo ostacolo. Perché di tale si tratta. E poi perché non è mai facile andare a giocare a Bergamo e ottenere il risultato, anche se si sta bene (ride, ndr). Atalanta-Inter è una partita che mi stimola moltissimo». Questo il pensiero di Cosmi sull’insidiosa trasferta bergamasca dell’Inter di Inzaghi, vista bene dal vivo a San Siro contro la Roma e ora più convincente in ottica Scudetto.