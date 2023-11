Inter, settore giovanile in campo: tutti gli impegni del weekend!

Non solo la Prima Squadra, ma anche il settore giovanile dell’Inter ritorna in campo in questo lunghissimo weekend di calcio. Il programma completo.

UNDER 19 Sabato 4 novembre, ore 11 – Campionato, 9ª giornata INTER-Genoa – Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 5 novembre, ore 14:30 – Campionato, 5ª giornata: INTER-Fiorentina – Centro Sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 18 Lunedì 6 novembre, ore 14:30 – Campionato, 8ª giornata: INTER-Torino

UNDER 17 Domenica 5 novembre, ore 14:30 – Campionato, 9ª giornata: INTER-Brescia – Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 4 novembre, ore 14:30 – Campionato, Serenissima S. Pio X vs INTER

UNDER 16 Domenica 5 novembre, ore 15 – Campionato, 7ª giornata: Venezia-INTER – Centro Sportivo Taliercio, Venezia.

UNDER 15 Domenica 5 novembre, ore 13 – Campionato, 7ª giornata: Venezia-INTER – Centro Sportivo Taliercio, Venezia.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 5 novembre, ore 09:30 – Campionato, Cinisello vs INTER – Via Cilea 50, Cinisello Balsamo (MI).

Fonte: inter.it