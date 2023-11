Inter-Real Sociedad, ultima di Champions League: biglietti in vendita

Inter-Real Sociedad sarà l’ultima partita del girone D di Champions League, ovvero la sesta giornata. Il club nerazzurro ha diramato la vendita dei biglietti.

BIGLIETTI IN VENDITA − “Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions”. Pronti a sentire suonare di nuovo la musica della Champions League? San Siro è speciale, lo è ancora di più quando le note dell’inno della competizione europea risuonano e introducono le partite dei nerazzurri. L’appuntamento è per martedì 12 dicembre alle 21:00, quando l’Inter chiuderà il Gruppo D della UEFA Champions League affrontando la Real Sociedad. Nella prima giornata di questa Champions i nerazzurri avevano pareggiato 1-1 sul campo della squadra basca. I biglietti per assistere alla sfida sono ora in vendita! L’invito per tutti i tifosi nerazzurri è quello di affrettarsi per acquistare i tagliandi per la sfida”.

Fonte: inter.it