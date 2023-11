Agresti: «Inter, periodo determinante. Chance di eventuale allungo»

Agresti presenta il match tra Atalanta e Inter, il primo scontro duro in trasferta in campionato per la squadra di Simone Inzaghi.

PERIODO TOSTO − Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha detto la sua sul match del Gewiss Stadium: «L’Atalanta non è più quella di prima, ha un modo diverso di giocare. Meno aggressiva e forse meno forte nei giocatori, però rimane una squadra solida. Se l’Inter dovesse vincere e la Juventus no, potrebbe allungare in modo significativo e la prossima volta ci sarà lo scontro diretto a Torino. L’Inter ha importanti trasferte: Atalanta, Juventus, Napoli e poi anche Lazio a metà dicembre. Sarà un periodo determinante per i nerazzurri».