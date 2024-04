Correa mai considerato: il Marsiglia cade col Benfica. Ma tutto aperto

Il Marsiglia ha perso per 2-1 contro il Benfica nei quarti di finale di andata di Europa League. Joaquin Correa, attaccante in prestito dall’Inter, non ha giocato neanche un minuto al da Luz.

ANCORA TUTTO APERTO − Niente da fare per il Marsiglia nell’andata dei quarti di finale di Europa League a Lisbona contro il Benfica. La squadra di Gasset va subito sotto nel primo tempo con Rafa Silva che al 16′ fa esultare i padroni di casa. In panchina Joaquin Correa, l’attaccante argentino in prestito dall’Inter. Nella ripresa, i francesi non entrano benissimo e dopo sette minuti subiscono il raddoppio di Di Maria. Il Benfica, col secondo gol, abbassa un po’ di attenzione e al 67′ il Marsiglia ne approfitta per ritornare in partita con il solito gol di Aubameyang. La partita termina 2-1. Qualificazione ancora aperta, il ritorno sarà al Velodrome. Per Correa zero minuti.