Correa, con Lautaro Martinez c’è già intesa. All’Inter, può fare il salto − Sky

Correa, dopo la doppietta contro il Verona, si sta ripetendo anche con l’Argentina. Il Tucu è già in sintonia con Lautaro Martinez. Come sostiene Andrea Paventi su “Sky Sport”, all’Inter può ancora crescere

ATTACCO − Queste le parole di Paventi: «Bella coppia Lautaro Martinez e Joaquin Correa, sono due giocatori in forma. Questa notte, si sono passati la palla, c’è grande intesa. Sono in condizione e possono far coppia insieme perché Correa è molto duttile. C’è però anche Edin Dzeko che sta benissimo, ha fatto due gol in tre partite ufficiali. Tutti e tre, in certi casi, possono giocare anche insieme».

SALTO − Ancora Paventi sul Tucu: «I numeri di Correa ci dicono che è in crescita nei tre anni con Simone Inzaghi. Ha fatto anche un salto di qualità, vista la possibilità di giocare in una squadra campione. Con un allenatore che lo conosce meglio e in una squadra già rodata potrebbe migliorare tantissimo».