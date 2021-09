Italia Under 21, facile 3-0 al Lussemburgo: in gol anche Pirola

L’Italia under 21 di Paolo Nicolato ha vinto 3-0 contro i pari età del Lussemburgo. Nel debutto valido per le qualificazioni agli Europei 2023, in gol anche Lorenzo Pirola di proprietà dell’Inter

VITTORIA − Ottimo debutto per l’Italia under 21. La formazione di Nicolato ha vinto per 3-0 contro il Lussemburgo. Gara molto importante poiché si trattava della prima partita per le qualificazioni agli Europei del 2023. Fondamentale, dunque, partire con il verso giusto. In gol, Lorenzo Pirola al minuto 7 di proprietà dell’Inter ma in prestito al Monza. Le altre due reti sono state un autogol del giocatore lussemburghese Olesen (12 esimo) e il gol del giocatore del Verona, Matteo Cancellieri al minuto 50.