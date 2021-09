Calhanoglu, protagonista estate Inter. Inzaghi punterà molto su di lui

Hakan Calhanoglu è stato uno degli acquisti estivi dell’Inter. Il giocatore arrivato a zero sarà molto utilizzato da Inzaghi. Valentino Della Casa di “Sky Sport” lo ha scelto come protagonista dell’estate nerazzurra

PROTAGONISTA − Così Della Casa su Calhanoglu: «Il protagonista scelto per l’estate dell’Inter è Calhanoglu è arrivato a zero ma ha un ingaggio pesante. Percepirà lo stipendio che doveva percepire al Milan. Ha già segnato alla prima, si è fermato alla seconda. Ovviamente non ha le caratteristiche di Christian Eriksen ma sicuramente aiuterà l’Inter. Infatti, Simone Inzaghi ci punterà molto su di lui».