Di Gennaro: «Inter, acquisti funzionali. Roma bene anche senza Dzeko»

L’Inter ha operato sul mercato tra mille difficoltà, dovute soprattutto alle uscite pesanti. Intervenuto a “TMW Radio”, l’ex calciatore Di Gennaro ha elogiato la campagna acquisti dei nerazzurri.

SERIE A – Antonio Di Gennaro ha commentato il mercato delle principali squadre italiane, in particolare quello dell’Inter di Simone Inzaghi: «La Roma ha speso tanto, forse le mancava solo il centrocampista. Ha fatto ottimi acquisti, nonostante l’uscita di Edin Dzeko. Il Milan sta lavorando bene da anni. Ha giovani interessanti, di talento e prospettiva, e giocatori di esperienza come Olivier Giroud. La Juventus, a parte Manuel Locatelli, pensavo facesse qualcosa in più. L’Inter, nonostante le cessioni importanti, si è rimessa in carreggiata. Gli acquisti che sono arrivati sono di livello e funzionali per il gioco di Inzaghi. Mi piace anche la Lazio».