Correa, il riscatto del Marsiglia si complica. La speranza dell’Inter

Correa continua a non fare nulla al Marsiglia, che però pur senza la sua presenza è tornato a far male. Per l’Inter ora sembra più facile una strada per il riscatto.

NUOVO STOP – Dopo tre vittorie consecutive in Ligue 1 la risalita del Marsiglia si è bruscamente interrotta domenica, con la sconfitta per 2-0 contro il Rennes. Un KO pesante per la squadra di Jean-Louis Gasset, sempre più lontana dalla zona Champions League. Joaquin Correa, ancora una volta, è rimasto a guardare dalla panchina e la sensazione sempre più netta è che il nuovo allenatore non punti su di lui. Con possibilità pressoché nulle che il Marsiglia eserciti il diritto di riscatto con l’Inter. Diventerebbe obbligo in caso di partecipazione alla prossima fase a gironi della nuova Champions League, col terzo posto del Monaco distante sette punti. Il quarto, che porta ai turni di qualificazione, è a -5 e si trova il Lille. Restano otto giornate al Marsiglia di Correa per rimontare in classifica: dopo la sosta prossimo impegno il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo alle 20.45 al Vélodrome contro la capolista PSG. Per Correa restano quindici le presenze, con zero gol: dieci in Ligue 1, cinque in Europa League. E vincere quest’ultima, coi quarti col Benfica, sembra l’unica strada per far sì che l’Inter veda riscattare Correa.