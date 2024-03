Padovan: «Milan-Inter al lunedì? Penalizzante! Esigenza doppia»

La notizia principale di giornata è che Milan-Inter si giocherà di lunedì sera. Una scelta molto discutibile, sulla quale si esprime Padovan a Maracanà su TMW Radio.

LO SLITTAMENTO – Il derby Milan-Inter, valido per la trentatreesima giornata di Serie A, sarà lunedì 22 aprile alle 20.45. Giancarlo Padovan non crede che possa influire più di tanto: «Secondo me non sposta molto. Certo, queste decisioni non vanno mai più nella direzione del servizio del pubblico. Il pubblico da servire è solo quello televisivo e dobbiamo prenderne atto: le televisioni spostano una quantità di denaro nelle casse della Lega Serie A, che poi redistribuisce alle società. Che fanno quello che dice la Lega e quindi la televisione. Per rispettare le esigenze del Milan e avere una buona visibilità televisiva bisogna spostarla al lunedì: chi va allo stadio e chi lavora è penalizzato. Ma, ormai, le possibilità di vedere la partita attraverso tanti devices sono tante. Certo chi vuole andare a vederla allo stadio è penalizzato».