Coronavirus, Conte chiaro: restare a casa! Serie A chiude: ecco le date

Coronavirus al centro dei pensieri e delle vite degli italiani in queste ore difficili. In una situazione sempre più complicata sotto il profilo dei contagi e dei decessi, era d’obbligo fermare la Serie A, come anche le scuole. Di seguito i dettagli e le prossime misure, appena confermate dal Premier Conte in conferenza stampa

SEGNALE FORTE – L’Italia si stringe e inasprisce le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Non si parlerà più di zone rosse specifiche, ma di zona protetta per tutta la Penisola. Scuole chiuse fino al 3 aprile e vietati gli assembramenti anche all’aperto. Conte ha spiegato al meglio la decisione di chiudere il calcio e in generale lo sport: non c’è ragione nel pieno dell’emergenza Coronavirus portare avanti il campionato. La priorità è la salute: Inter, Serie A, se ne riparlerà dal 4 aprile, se tutto andrà bene. Il motto e l’obbligo sanitario e morale in tutt’Italia è ben professato da Conte: restate a casa!