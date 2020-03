De Grandis: “Serie A, difficile che si torni in campo dopo il 3 aprile”

Stefano De Grandis, volto noto di “Sky Sport”, è intervenuto negli studi dell’emittente televisiva per parlare di Serie A e dell’emergenza coronavirus che ha sconvolto il campionato e l’Italia intera

FERMI TUTTI – L’Italia si ferma, il calcio segue a ruota. Non poteva che essere così, dopo settimane di rincorse, polemiche e veleni tra il governo e la Lega Serie A. Le misure restrittive impongono lo stop alle ostilità fino al 3 aprile (QUI i nuovi dettagli), ma secondo Stefano De Grandis è molto difficile lasciar trasparire ottimismo in una situazione simile: «Credo che la salute dei calciatori vada tutelata come quella di tutti quanti. Se non fossero a rischio, troverei sensato farli giocare per far svagare chi è a casa. Ma in una situazione così delicata mi resta difficile essere ottimista. Credo sia molto difficile che la Serie A torni in campo dopo il 3 aprile».