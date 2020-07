Conte pressa l’Inter, vuole i rinforzi per fare il salto di qualitÃ  – SM

Conte pressa l’Inter, vuole i rinforzi per fare il salto di qualità – SM

Il pareggio di ieri contro la Fiorentina condanna l’Inter a lottare solo per il secondo posto. La seconda piazza non interessa ad Antonio Conte che vuole rinforzi adeguati per puntare allo scudetto nella prossima stagione

Con il pareggio di ieri contro la Fiorentina l’Inter può lottare solo per il secondo posto, adesso nelle mani dell’Atalanta. Le dichiarazioni di Antonio Conte fanno intendere che al tecnico interessi relativamente poco in quanto ha definito il secondo posto quello del “primo dei perdenti”. Nell’analisi odierna di “Sport Mediaset” si sostiene che quello di Conte sia un messaggio diretto alla società: per diventare vincenti serve migliorare qualcosa. Conte l’anno prossimo vuole il vero salto di qualità e per farlo servono rinforzi, preme per avere top player di livello internazionale come Alaba o Kante e giocatori esperti come Vidal o Dzeko.