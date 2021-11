Condò: «Perisic mai visto così: Inzaghi ha cambiato una cosa. Dzeko…»

Perisic si sta mettendo in mostra negli ultimi tempi con prestazioni di altissimo livello (QUI il punto di Di Marzio sul contratto del croato). Paolo Condò – ospite negli studi di Sky Sport nel prepartita di Venezia-Inter -, parla del suo alto rendimento. Di seguito le sue dichiarazioni

ALTO RENDIMENTO – Ivan Perisic sta disputando una grande stagione con la maglia dell’Inter. Paolo Condò parla del croato ma anche di Edin Dzeko: «Perisic mai visto così, secondo me sta giocando al livello della finale mondiale del 2018. Lì proprio c’è la dimostrazione di cosa sia cambiato all’Inter, con Antonio Conte i giocatori assaltavano la metà campo invece Simone Inzaghi ha un baricentro più alto e quindi Perisic e Matteo Darmian partono da metà campo e devono correre un po’ di meno rispetto alla scorsa stagione. Ho un’enorme stima di Dzeko come attaccante a 360 gradi, ritengo abbia una testa molto pensante in tempo reale. Avevo qualche riserva sulla sua capacità di fare gol perché ci sono stati anni in cui ne ha fatti 29, 26 ma ci sono stagioni in cui non ha raggiunto la doppia cifra. Quest’anno sta dimostrando di essere anche goleador».