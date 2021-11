Di Marzio: «Brozovic-Inter, intesa no ma c’è volontà! Perisic complicato»

Brozovic e Perisic sono sulla bocca di tutti non solo per le grandi prestazioni ma anche per i loro contratti in scadenza. Gianluca Di Marzio – ospite negli studi di Sky Sport nel prepartita di Venezia-Inter -, fa il punto sulla situazione dei croati

CONTRATTI – Marcelo Brozovic tratta con l’Inter il rinnovo di contratto mentre per Ivan Perisic la situazione è più complicata. Gianluca Di Marzio fa il punto sui croati: «Brozovic sta trattando con l’Inter, in realtà il primo vero appuntamento è stato pochi giorni fa perché sono cambiati gli agenti e quindi l’Inter ha dovuto capire con chi parlare. Ha parlato col papà e un avvocato. L’Inter ha fatto la sua offerta, Brozovic la sua richiesta: non è stata ancora raggiunta un’intesa ma c’è la volontà. Perisic è ancora più complicato perché le richieste sono piuttosto alte ma l’Inter confida di poter rinnovare il contratto».