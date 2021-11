Dimarco: «Vogliamo chiudere bene la settimana. Rinnovo? Non vedo l’ora»

Federico Dimarco ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nel pre-gara di Venezia-Inter, match valido per la quattordicesima giornata di campionato

RINNOVO E PUNIZIONE − Dimarco ha parlato così prima della partita: «Sono state vittorie importantissime, ora cerchiamo di chiudere in bellezza questa settimana con il Venezia. Ho sempre sognato di rimanere qua all’Inter, non vedo l’ora di rinnovare. Sulla punizione, non c’è problema Hakan Calhanoglu calcia con il destro e io con il sinistro».