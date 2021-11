Venezia-Inter 0-1 al 45′, Calhanoglu sblocca col terzo di fila!

Termina il primo tempo di Venezia-Inter, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui al Penzo, con i nerazzurri in vantaggio grazie al terzo gol di fila di Hakan Calhanoglu.

RISULTATO BLOCCATO – Sotto la pioggia di Venezia è nerazzurra la prima occasione della gara: dopo pochi secondi Joaquin Correa si libera in area di rigore, ma il tentativo di dribblare il suo diretto avversario fallisce e la difesa ospite spegne sul nascere un potenziale pericolo. Meglio l’Inter nella prima parte di gara, con diverse occasioni dove però manca sempre il guizzo finale per riuscire a sbloccare il risultato. Ci prova Ivan Perisic al 30′, staccando più in alto di tutti su un cross dalla destra di Matteo Darmian, ma la sua incornata non è abbastanza potente da impensierire Sergio Romero che blocca senza troppi problemi.

Venezia-Inter, terzo gol di fila per Hakan Calhanoglu

VANTAGGIO NERAZZURRO – I tentativi dell’Inter vengono premiati al 34′, quando al termine di un’azione elaborata al limite dell’area avversaria, Hakan Calhanoglu conclude con un siluro che si insacca all’angolino destro della porta difesa da Sergio Romero e vale lo 0-1. Al 36′ si ripropone lo schema già visto nel secondo gol contro il Napoli, con Hakan Calhanoglu che batte un corner tagliato e ci arriva prima di tutti Ivan Perisic, questa volta però il pallone finisce sull’esteno della rete. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 39′ Aramu colpisce con il sinistro dalla lunga distanza, impegnando Samir Handanovic in una grande parata con la punta delle dita.

VENEZIA 0 – 1 INTER

MARCATORI: Calhanoglu (I) al 34′

VENEZIA (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni (C), 55 Haps; 44 Ampadu, 5 Vacca, 27 Busio; 10 Aramu, 77 Okereke, 23 Kiyine.

A disposizione: 12 Lezzerini; 3 Molinaro, 8 Tessmann, 9 Forte, 11 Sigurdsson, 13 Modolo, 14 Henry, 17 Johnsen, 18 Heymans, 30 Svoboda, 33 Crnigoj, 42 Peretz.

Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 95 A. Bastoni, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi