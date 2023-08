Condò: «Non prenderei Lukaku in un mio club. Molto male»

Romelu Lukaku e la sua storia non hanno appassionato tante persone, soprattutto per le decisioni prese dal belga. Paolo Condò torna sul caso chiuso per l’Inter su Sky Sport.

CHIUSO – Condò non ha apprezzato le gesta del belga nei confronti dell’Inter. Il pensiero del giornalista sul calciatore: «Lukaku non si comportato affatto bene, non ha neanche spiegato le sue motivazioni. Io come dirigente non lo prenderei nel mio club, ma nonostante questo è stato molto maltrattato mediaticamente anche l’anno scorso».