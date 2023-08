Ferragosto di calcoli e calciomercato in casa Inter: non solo Samardzic sul menù

Calciomercato protagonista in casa Inter anche a Ferragosto, perché no? L’estate nerazzurra è un continuo saliscendi di avvincenti telenovele che coinvolge calciatori, famiglie e procuratori, con il baby Samardzic ritrovatosi più chiacchierato del solito Lukaku. Il tempo del gossip è destinato a terminare nelle prossime ore, quelle necessarie a Inzaghi per prepararsi alla prima

CALCIOMERCATO DI FERRAGOSTO – Il 15 agosto in genere è la giornata nazionale del relax. Chi può non lavora. E chi può permetterselo non solo non lavora ma se la spassa. Sono le 24 ore estive in cui il corpo modifica la propria routine e la mente si distrae dai pensieri quotidiani. Pensieri che spesso sono problemi ma non a Ferragosto, che è festa. In casa Inter la situazione è più o meno la stessa, se non fosse per il tema caldo di queste ore: il calciomercato stavolta non va in vacanza nemmeno a Ferragosto. Non può essere così. Anzi, paradossalmente queste sono le ore decisive per definire le ultime operazioni tanto in entrata quanto in uscita. E non solo per il caso che si è creato negli ultimi giorni con Lazar Samardzic protagonista. Sullo sfondo c’è l’esordio stagionale ufficiale in Serie A contro il Monza a San Siro. E venerdì Simone Inzaghi parlerà in sala stampa per la consueta conferenza della vigilia. Le ore che separano i due eventi saranno cruciali per il futuro dell’Inter: i calcoli di Ferragosto sono già iniziati. Inzaghi preparerà le varie argomentazioni pre-Monza anche seguendo i piani dell’Inter in sede di calciomercato.

Inter attiva dopo il “cambio” Gosens-Carlos Augusto

REPARTO ARRETRATO – Completato il trio di portieri con Emil Audero, l’Inter deve ancora mettere mano a tutti gli altri reparti. In difesa manca l’ultima pedina, che potrà essere solo un’occasione di mercato (in prestito, ndr). Non sono previste altre uscite nel reparto, quindi basterà trovare il profilo ideale entro il 31 agosto. Le opzioni iniziano a scemare ma occhio agli esuberi in uscita dall’estero. Le fasce, salvo altri stravolgimenti, saranno complete dopo l’annuncio di Carlos Augusto in sostituzione di Robin Gosens a sinistra. Nel frattempo l’esterno destro Valentino Lazaro continua a essere di troppo e la sua partenza potrebbe favorire, almeno numericamente, l’ultimo innesto in difesa. Le possibilità che il mercato dell’Inter in difesa si chiuda con Audero dodicesimo e soprattutto Carlos Augusto jolly mancino ci sono ma in realtà dipende tutto da Lazaro, che è un esubero “prezioso” in questo caso. La rosa della nuova Inter di Inzaghi non prevede nomi extra-lista: manca un centrale difensivo ma c’è un esterno a tutta fascia di troppo. Prima di acquistare è sempre necessario cedere o comunque liberare spazio.

Samardzic non unico tema di calciomercato all’Inter

REPARTO AVANZATO – Ancora più delicata la situazione relativa al mercato in attacco. O meglio, dalla trequarti in su. La grana Samardzic va risolta nel giro di 48 ore per capire anche come sistemare Giovanni Fabbian e non solo. Il “paracadute” interno nel caso saltasse l’operazione Samardzic è Stefano Sensi, che è in cima alla lista degli esuberi dell’Inter. Difficile un piano alternativo diverso, visto che Lucien Agoumé è ai margini della rosa di Inzaghi e sul mercato non esiste un piano B a Samardzic. L’eventuale permanenza “forzata” di Sensi da sesto centrocampista stravolgerebbe anche i piani dell’Inter in attacco. Il ritorno di Marko Arnautovic libererà Sebastiano Esposito per l’ennesimo prestito. In uscita anche Eddie Salcedo, che si unisce ai già citati Agoumé, Fabbian ed Esposito come giovane su cui l’Inter di Inzaghi non punta per questa stagione. Resta la questione irrisolta più importante, ovvero la posizione di Joaquin Correa in bilico. L’Arnautovic-bis si regge soprattutto sull’ipotesi Correa via ma continuano a mancare i potenziali acquirenti. Solo l’addio di Correa può sbloccare il mercato dell’Inter in entrata, anche in modo [leggermente…] oneroso. Solito gioco delle coppie: in teoria Samardzic-Arnautovic non prevede Correa quarta punta, invece con Sensi in rosa ci sarebbe un altro scenario. Per far entrare anche un “attaccante da gol” è necessaria la [difficile] uscita di Correa.

Calciomercato anche a Ferragosto per l’Inter

ROSA DA COMPLETARE – Le strategie dell’Inter, a poco più di due settimane dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato, devono ancora arrivare all’obiettivo fissato. Obiettivo fissato da far ruotare intorno alla figura di Romelu Lukaku, che continua a fare da perno a tutte le mosse e non-mosse nerazzurre. L’attacco impoverito (non solo di gol, ndr) non può soddisfare Inzaghi che, prima di mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter fino al 2025, deve ancora mettere la firma sul piano B migliore possibile. Un piano B che, senza Lukaku, deve essere in grado di completare tutti gli altri reparti senza perdere credibilità in attacco. L’Inter oggi non ha né la formazione migliore in Serie A né la rosa più competitiva per affrontare anche la Champions League e la Coppa Italia con l’obiettivo di andare più avanti possibile. L’obiettivo seconda stella è alla portata di mano, anche in virtù del mercato fatto dalle altre pretendenti allo Scudetto, ma è legato alle ultimissime delicate operazioni di calciomercato. L’Inter ha il dovere di migliorarsi ancora. E di consegnare a Inzaghi la rosa più completa possibile, anche senza altre spese folli sulla scia del Lukaku-ter ipotizzato tempo fa: il menù di Ferragosto in casa Inter non può prescindere dalla soluzione [in positivo] del “caso” Samardzic. E il calciomercato non può dirsi chiuso per Inzaghi con Carlos Augusto, Arnautovic e gli esuberi, Correa permettendo eh…