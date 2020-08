Condò: “L’Inter deve sfruttare il corridoio in Europa League! Nel Bayer…”

Condividi questo articolo

Condò – giornalista di “Sky Sport” -, ospite negli studi di “Champions League Show” su “Sky Sport 24”, parla del cammino dell’Inter in Europa League togliendo eventuali alibi alla squadra nerazzurra. La finale (contro il Manchester United?) è alla portata, vietato sbagliare

FINALE POSSIBILI – Non ammette altri passi falsi italiani Paolo Condò, che punta tutto sulle nerazzurre lombarde: «Le chance dell’Inter sono buone perché doveva battere il Getafe e l’ha battuto. Adesso secondo me parte leggermente favorita anche contro il Bayer Leverkusen, che in avanti ha una grande ragazzo come Kai Havertz, ma per il resto è una squadra di livello medio. Poi in semifinale dovrebbe incontrare probabilmente lo Shakhtar Donetsk (impegnata contro il Basilea, ndr), che è una squadra alla sua portata. Rispetto alla Roma (eliminata dal Siviglia, ndr) l’Inter aveva e ha un corridoio aperto davanti a sé. E lo deve percorrere fino in fondo, assolutamente. Voglio vedere italiane in campo anche dopo Ferragosto…». Oltre all’Inter, l’invito di Condò è rivolto all’Atalanta, impegnata in Champions League contro il Paris Saint-Germain.