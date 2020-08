Tonali subito, Inter e Brescia fissano la deadline. Ma attenzione a Pirlo – AP

Tonali è il pezzo pregiato del mercato italiano di… Serie B. Dopo la retrocessione del Brescia la cessione a una big di Serie A è praticamente certa. Il giornalista Pedullà conferma che l’Inter è in vantaggio ma non è ancora fatta. E spunta pure Pirlo

RIECCO LE TRE BIG – La fumata bianca arriverà a breve, questione di massimo due settimane. L’Inter e il Brescia fissano una deadline per chiudere l’operazione Sandro Tonali subito dopo l’Europa League, che i nerazzurri sperano finisca il più tardi possibile. La finale è in programma venerdì 21 agosto. Poi inizierà il primo vero weeekend di mercato, che potrebbe ovviamente essere anticipato in caso di brutte notizie dalla Germania. Nonostante ciò, il centrocampista classe 2000 del Brescia è un profilo che piace molto anche ad Andrea Pirlo, neo allenatore della Juventus. Ma ci ha provato sul serio anche il Milan, che ora è indietro. Sono giorni decisivi per il futuro di Tonali: Inter davanti, segue la Juventus, più defilato il Milan. Chi la spunterà?