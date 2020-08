Del Piero sicuro: “Inter ha tutto per vincere! Poi che succede all’interno…”

Del Piero – ex capitano della Juventus – a “Champions League Show” su “Sky Sport 24” viene interpellato sulle possibilità dell’Inter in Europa League. Non manca una frecciatina sull’uscita dalla Champions e una velata sulla situazione in panchina

COPPA POSSIBILE – Non ha dubbi Alessandro Del Piero sulle possibilità della formazione nerazzurra: «L’Inter aveva le qualità per passare in Champions League oltre il girone. Adesso in Europa League può farcela perché ha tutto. Lo diciamo da anni. Ha giocatori e qualità, e ora anche una struttura societaria e un allenatore solidi. L’Inter ha tutto per poter vincere! Cosa succede all’interno poi non si sa… Sicuramente è la squadra più vicina alla Juventus in molte cose, ma è ancora un passo indietro. Vediamo cosa succederà tra tre settimane (ride, ndr)». Questo il parere di Del Piero, che quasi si lascia scappare qualcosa sulla possibilità di un altro ribaltone in panchina al termine della competizione europea.