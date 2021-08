Condò: «Inter scesa in campo con una missione. Genoa preso per il collo»

Solo elogi da parte di Condò per l’Inter, dopo il perentorio 4-0 al Genoa. Il giornalista ha commentato l’esordio della squadra di Inzaghi nel corso della trasmissione “Sky Calcio – L’Originale”.

BELL’INIZIO – Paolo Condò commenta il 4-0 del Meazza: «L’Inter è scesa in campo con proprio la missione di risolvere la partita nei primi quindici minuti. Proprio prendere il Genoa per il collo e scuoterlo finché non prendeva i tre punti, e questo è successo. Detto che il Genoa era poverello, ma Hakan Calhanoglu è entrato in campo con la mentalità di chi voleva far vedere. Ha fatto l’assist dell’1-0 e poi il gol. Lui un po’ freddo? Per questo mi ha sorpreso più di tutti».