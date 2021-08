Ferrara: «L’Inter ha ceduto giocatori importanti, ma ha ritrovato fiducia»

Ferrara vede segnali interessanti dall’Inter vittoriosa 4-0 ieri contro il Genoa. L’ex difensore della Juventus, ospite di DAZN, pensa che la squadra di Inzaghi potrà competere coi bianconeri per questa Serie A.

SEMPRE COMPETITIVI – Ciro Ferrara non si esprime del tutto su un pronostico, pur avendo un precedente “a favore”: «Io l’anno scorso avrebbe detto che l’anno scorso la Juventus non l’avrebbe vinto. Quest’anno invece la vedo di nuovo la favorita. Però c’è da dire una cosa: quest’Inter va bene che è la prima di campionato, però sono stati ceduti tantissimi giocatori importanti e ha ritrovato fiducia. L’ambiente sembrava un po’ depresso per quelle che sono state le cessioni. Vedremo alla fine del campionato, però è un’ottima partenza».