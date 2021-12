Condò: «L’Inter ha sbagliato un salto in alto. Seccato da squalifica Barella»

Paolo Condò, in collegamento su Tutti Convocati, ha commentato la sconfitta di ieri dell’Inter contro il Real Madrid. Una chiosa sulla sciocchezza di Barella

SALTO IN ALTO − Condò analizza il KO di ieri: «Quello del Real Madrid è il centrocampo più forte del mondo da tanto. L’Inter ha sbagliato un salto in alto, non per questioni tecniche per centimetri di troppo. Però è una realtà italiana in forte crescita, sono seccato che giocherà l’ottavo di finale senza Nicolò Barella, speriamo magari che si tratti soltanto di una giornata. Sciocchezza del giocatore e sfortuna per Simone Inzaghi».