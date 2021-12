Pardo: «L’Inter ha pagato delle ingenuità. Episodio Barella indicativo»

Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati, è ritornato sulla gara di ieri sera tra Real Madrid e Inter. Per il giornalista, indicativo l’episodio del rosso e delle scuse di Barella

ORIZZONTI − Pardo analizza il match perso al Bernabeu: «Nella partita di ieri, L’Inter ha sbagliato il salto in alto. Ha cercato l’impresa, ha fatto vedere cose interessanti nel gioco ma ha pagato delle ingenuità. Si vedono però degli orizzonti ben precisi. L’episodio di Nicolò Barella è indicativo, ieri ha chiesto scusa ed è un elemento di crescita. La partita di ieri va in questa direzione, anche se c’è stata una distanza che pensavo non ci fosse».