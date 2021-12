Inter, sempre in ballo i rinnovi di Brozovic e Perisic. Tempistiche differenti

L’Inter lavora sempre sul capitolo rinnovi di contratto. In primo piano, ci sono quelli di Brozovic e Perisic, le cui tempistiche però sono differenti

TEMPISTICHE − L’Inter è al lavoro sia sul campo che sull’extra per blindare i suoi giocatori migliori. Da tempo ormai si parla dei possibili prolungamenti di contratto per i croati Brozovic e Perisic. Andrea Paventi, su Sky Sport 24, dà gli ultimi aggiornamenti: «Su Marcelo Brozovic, la società farà di tutto per trovare un accordo prima delle vacanze natalizie. Per Ivan Perisic, discorso un po’ diverso perché se ne riparlerà nelle prime settimane del prossimo anno. Vediamo se si incontrano offerta e richiesta. Perisic ha trovato continuità, si fa fatica a trovare una partita in cui non ha fatto bene. Per Brozovic discorso più semplice, Perisic c’è margine anche se ci vorrà più tempo».