Sabatini: «Inter zero punti e zero gol contro Real Madrid. Sorteggio duro»

Sandro Sabatini, su Sport Mediaset, commenta la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid. I nerazzurri sono usciti KO in entrambe le occasioni senza segnare. Una battuta anche sul sorteggio

DIVARIO − Sabatini ritorna sulle difficoltà europee delle italiane e sui nerazzurri: «Divario netto tra le squadre italiane e quelle più forti del girone. Ciò riguarda tutte le italiane: Inter, Milan, Juventus e Atalanta. L’Inter ad esempio ha preso zero punti in due partite contro il Real Madrid senza segnare nemmeno un gol. Tutto sommato però l’Inter ha conquistato gli ottavi di finale come ci si aspettava. Le seconde avranno però un girone complicato fatta eccezione se si prendesse una del girone G».