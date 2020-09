Condò: “Inter-Milan con gli spettatori? Speriamo riapertura ovunque!”

Paolo Condò, noto giornalista italiano, intervento sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo” nel corso di “Punto Nuovo Sport” ha detto la sua riguardo una possibile riapertura degli stadi facendo riferimento in particolare al derby Inter-Milan, che in campionato si sfideranno subito alla quarta giornata (vedi articolo).

RIAPERTURA STADI – Inter-Milan con gli spettatori? È la speranza di tutti gli sportivi, in particolare del noto giornalista Paolo Condò, che dice la sua anche riguardo la riapertura di tutti gli stadi: «Derby con gli spettatori? Speriamo. La riapertura, se viene fatta, va fatta ovunque. Non vorrei vedere degli stadi dove alcuni tifosi sono ammessi ed altri no. Ho letto che la potestà delle Regioni è molto forte, ma le autorità calcistiche devono garantire unità».