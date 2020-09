Vidal-Inter in arrivo: cambiano gli accordi con il Barcellona?

Vidal all’Inter sarà ufficiale a breve, ma nemmeno oggi sarà il giorno giusto. Dalla Spagna, per la precisione da Radio Catalunya, si viene a sapere come possano cambiare leggermente gli accordi con il Barcellona. Ecco la situazione riassunta, con il cileno che nel frattempo oggi si è allenato (vedi articolo).



NON PIÙ PRESO GRATIS? – Arturo Vidal diventerà un nuovo acquisto dell’Inter in questi giorni, ma potrebbe non essere a parametro zero come si pensava. Ramon Salmurri, giornalista spagnolo di Radio Catalunya, nel corso della trasmissione Tot costa ha spiegato come sia possibile un minimo cambio di accordo. Il Barcellona vuole ottenere una piccola cifra dall’Inter: si presume che sia sulla falsariga di quanto fatto con Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, di recente passato dal Barcellona al Siviglia, si è trasferito per un milione e mezzo di euro: potrebbe essere questa la somma in denaro da dare ai blaugrana per vedere finalmente Vidal all’Inter. Non c’è, in ogni caso, il rischio che la trattativa possa subire degli intoppi. Il club catalano e il centrocampista cileno stanno completando tutti i passaggi per ratificare l’uscita, a breve arriverà l’annuncio ufficiale. E Antonio Conte potrà ritrovare Vidal all’Inter dopo il triennio (2011-2014) alla Juventus.