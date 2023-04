Condò: «Inter in crisi realizzativa! Inzaghi? Se Lukaku sbaglia…»

Paolo Condò ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina. Il giornalista, negli studi di Sky Sport, non colpevolizza Inzaghi ma punta il dito sulla crisi dell’attacco nerazzurro

CRISI – Queste le considerazioni di Condò: «Inter? Una cosa incredibile. 0 gol oggi, 0 con la Juventus, 1 gol su rigore contro lo Spezia. Zero gol col Porto, zero gol a Bologna. Non esiste che il secondo attacco del campionato sia in una crisi realizzativa di questa portata. Noi possiamo fare tutti i discorsi su Inzaghi, i cambi le assenze. Ma se Lukaku sbaglia quel gol davanti la porta vuota… c’è poco da dire. Anche nel primo tempo, situazioni di 3 contro 2 che un attacco in salute capitalizza».