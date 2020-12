Condò: “Inter, appuntamento probante. Il Verona strappa punti a tutti”

Paolo Condò

Condò vede in Verona-Inter una partita complessa. In vista del match di domani (ore 18.30) al Bentegodi il giornalista, nel post partita di Juventus-Fiorentina su Sky Sport, parla della difficoltà dell’ultimo impegno del 2020.

DA VINCERE! – Per Paolo Condò le partite di Inter e Milan hanno un valore in più: «Anche alla luce del risultato della Juventus, naturalmente. Sono entrambi difficili, il Verona fino a questo momento ha strappato punti alla Juventus, ha strappato punti a tutte le grandi: ha battuto l’Atalanta, ha perso immeritatamente contro il Sassuolo. Tralascio la Roma, perché lì la vittoria è arrivata a tavolino, ma il Verona è una piccola grande squadra: per l’Inter è un appuntamento molto probante».