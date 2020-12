Verona-Inter, Juric ha tante scelte da fare in formazione. Riposa un big?

Photo 201529896

Verona-Inter si giocherà domani alle ore 18.30. Per l’ultimo impegno del 2020 Juric, questo pomeriggio in conferenza stampa (vedi articolo), non ha escluso che un big possa partire dalla panchina, con una formazione che deve tenere conto degli indisponibili e dei giocatori stanchi.

ULTIMA FATICA – Verona-Inter sarà l’ultimo appuntamento di un 2020 da ricordare per l’Hellas, partito spacciato anche in questa stagione dopo le cessioni di tanti big ma capace di reinventarsi e rendere al meglio. Ivan Juric ha fatto cose strepitose soprattutto perché è rimasto quasi sempre privo di attaccanti, e domani non farà eccezione. Non ci sono ancora i convocati, ma resteranno fuori sicuramente Samuel Di Carmine, Andrea Favilli e Nikola Kalinic tutti infortunati. Il tecnico croato deve scegliere tra Ebrima Colley ed Eddie Salcedo, quest’ultimo in prestito dall’Inter, mentre ha escluso Adrien Tameze come falso nueve come si era visto (con gol) dieci giorni fa contro la Lazio. Dovrebbe essere favorito proprio il giocatore di proprietà dei nerazzurri.

CHI RIPOSA? – Con Antonin Barak ancora squalificato per Verona-Inter potrebbe vedersi Darko Lazovic trequartista. Sul serbo si è espresso proprio Juric: l’ex Genoa potrebbe avanzare di posizione lasciando la fascia sinistra all’altro ex Federico Dimarco. Nei due dietro la punta dovrebbe esserci Mattia Zaccagni, ma con la Fiorentina è apparso stanco e poco lucido: difficile che il Verona se ne privi, vista la sua importanza, ma qualche valutazione potrebbe essere fatta. In difesa, la seconda meno battuta della Serie A dopo il Napoli (dodici gol subiti), sono in cinque per tre maglie. Federico Ceccherini, Pawel Dawidowicz e Matteo Lovato sono i favoriti. C’è l’altro ex Marco Davide Faraoni sulla fascia, centrali il già citato Tameze e Miguel Veloso. Questa la probabile formazione di Juric per Verona-Inter: Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Salcedo.