Condò: «Frattesi-Inter? Si sa che Brozovic è probabile sull’uscio»

Condò crede a Frattesi all’Inter perché ipotizza una cessione di Brozovic. Nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, su Sky Sport, il giornalista traccia un profilo del centrocampista del Sassuolo (vedi articolo).

DA PRENDERE! – Davide Frattesi è un giocatore che piace particolarmente a Paolo Condò: «Io credo che lui abbia un’autostima molto alta e fa bene, perché le sue qualità sono notevolissime. L’autostima gli dice che un giorno sarà pronto, però deve fare ancora dei corsi di aggiornamento. Dei livelli li deve ancora superare, ed è meglio che lo faccia in Italia. In questo momento storico il calcio italiano ha un problema di siccità abbastanza tremendo, secondo me: Frattesi ha gol, questa è una cosa che lo rende irrinunciabile sia per la Nazionale sia per un grande club che avrà la fortuna di prenderlo. Buono per l’Inter? Si sa che Marcelo Brozovic probabilmente è sull’uscio».