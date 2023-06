Onana via dall’Inter? C’è un limite. In attacco no a Firmino – SI

Onana piace in Premier League, ma per l’Inter è praticamente incedibile. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, da chiarire anche la questione in attacco, con un no secco per lo svincolato Roberto Firmino.

CHIAREZZA – L’Inter resiste per André Onana, ma secondo l’esperto di mercato, questo non è un discorso che può andare avanti fino ad agosto. Serve un’offerta importante da 60 milioni, ma solo in tempi brevi, altrimenti niente e Guglielmo Vicario sarà ceduto a un’altra squadra (su di lui c’è la Fiorentina). Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’attacco. Resta un punto di domanda: l’Inter sa di perdere Joaquin Correa in attacco e dovrà lavorare per riportare Romelu Lukaku. L’Inter non è su Roberto Firmino o su questo tipo di giocatori svincolati. Retegui può essere uno dei due attaccanti in entrata.