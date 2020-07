CondÃ²: “Curioso di vedere Atalanta-Inter. Getafe? Arriva troppo presto”

Condò: “Curioso di vedere Atalanta-Inter. Getafe? Arriva troppo presto”

Condividi questo articolo

Paolo Condò, giornalista di “Sky Sport”, ha commentato la bella vittoria dell’Inter contro il Napoli. I nerazzurri affronteranno l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A, per poi immergersi nell’impegno di Europa League contro il Getafe

CONTINUITÀ – L’Inter di Antonio Conte schianta il Napoli e mette in fila la terza partita senza subire gol. Una prestazione convincente da parte dei nerazzurri, che fa ben sperare in vista dei due match contro Atalanta e Getafe. Questa l’opinione di Paolo Condò: «L’Inter ha dato la sensazione di voler risolvere subito la situazione, stasera. Nella testa degli interisti comincia ad esserci l’Europa League. Sono curioso di vedere come sarà affrontato il match con l’Atalanta. Pessima cosa, tuttavia, avere solo 4 giorni di riposo tra una partita e l’altra. Vero che anche il Napoli ad un certo punto è venuto fuori. Lorenzo Insigne ha sbagliato un gol clamoroso ma in generale il Napoli ha 14 gol in meno della scorsa stagione e si sono visti tutti stasera».