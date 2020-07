FOTO – Capolavoro di Lautaro Martinez, anche Zhang apprezza

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez chiude la vittoria dell’Inter sul Napoli con un autentico capolavoro. Slalom tra gli avversari e destro fulminante dai 30 metri: un capolavoro apprezzato anche dal presidente Steven Zhang.

CAPOLAVORO – Il gol di Lautaro Martinez lo rivedremo spesso nei prossimi giorni. Innanzitutto per la pregevolissima fattura. L’argentino guadagna palla nelle retrovie, scambia nel breve con Barella, e poi parte verso la porta. Da circa 30 metri decide che può bastare: destro potentissimo di interno, e palla che si infila in porta a fil di palo. Un gol sensazionale per il Toro, che sale a quota 14 reti in campionato e 19 in stagione. Un gol che gli permette di scrollarsi di dosso alcune critiche che iniziavano a colpirlo da settimane, come si evince dall’esultanza. Nessuna crisi per Lautaro Martinez, nessuna distrazione di mercato, nonostante l’insistenza del Barcellona. Semplicemente è un attaccante, e in quanto tale vive per il gol: e mai come stasera la sua è sembrata una vera e propria liberazione. Un autentico capolavoro per decidere la vittoria sul Napoli (come già avvenne nella scorsa stagione) e per bagnare l’esordio della prima maglia 2020/21. Dopo la partita Lautaro Martinez ha celebrato la sua rete pubblicando un post sui canali social, dove spunta anche l’apprezzamento del presidente nerazzurro Steven Zhang: