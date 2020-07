FOTO – Eto’o, è sempre Triplete! La gioia per il riconoscimento dell’Inter

Samuel Eto’o è uno dei (tanti) simboli del Triplete che l’Inter ha vinto nel 2009/10. Una stagione perfetta, che la società ha deciso di celebrare regalando un apposito riconoscimento. Tutta la gioia dell’ex numero 9 nerazzurro, espressa sui social.

TRIPLETE – Samuel Eto’o rimarrà sempre nei cuori dei tifosi dell’Inter per la sensazionale stagione del Triplete. La prima in nerazzurro per l’ex Barcellona, arrivato nell’estate 2009 in uno scambio con Zlatan Ibrahimovic (e conguaglio per l’Inter). Il camerunese viene ricordato per l’incredibile spirito di sacrificio, che l’ha portato a giocare da esterno nel tridente offensivo per gran parte della stagione. Umiltà al servizio della squadra, e di un obiettivo comune: quello di esaudire il sogno (non l’ossessione) della Champions League. Eto’o contribuì alla stagione perfetta con 16 reti in 48 gare: memorabile quella segnata a Stamford Bridge, nel ritorno degli ottavi contro il Chelsea. L’ex numero 9 è ancora in ottimi rapporti con gran parte del mondo Inter, in primis con Marco Materazzi e Massimo Moratti. Un legame profondo e viscerale quello scaturito con il presidente, subito benvoluto da Eto’o. E ora che il Re Leone ha ricevuto un premio per ricordare il decennale del Triplete, si è lasciato andare a ringraziamenti carichi di gioia e commozione. Questo il suo commento (dallo spagnolo): “Che onore vivere questi momenti…Grazie a te, fratello mio @marcomaterazzi sei un FENOMENO ❤️❤️❤️❤️❤️ e GRAZIE a te signor Massimo Moratti (Dio su questa Terra) Non ho mai visto nessuno così buono in questo mondo.❤️❤️ e grazie al mio Caro amico MOURINHO❤️👏🏿👏🏿👏🏿 il gruppo❤️❤️❤️❤️❤️❤️ e a tutto l’affetto dell’Inter @inter adrenalina 💉💉💉💉“.