Moviola Inter-Napoli: gol D’Ambrosio, anticipo regolare. Valeri liscio

Inter-Napoli ha avuto Paolo Valeri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 2, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-NAPOLI – Paolo Valeri voto 7. Partita che scivola via tranquillamente, con una quasi totale assenza di contestazioni e senza grossi episodi da moviola. Dopo dieci minuti il vantaggio dell’Inter nasce da un recupero palla di Marcelo Brozovic su Mario Rui: è regolare, non c’è gioco pericoloso. Quattro minuti di recupero nel primo tempo, a seguito del cooling break e dell’infortunio a Samir Handanovic: nell’ultimo ammonito Brozovic (corretto). Al 51′ tiro di Lorenzo Insigne che Antonio Candreva respinge col braccio destro, ma è attaccato al corpo e non punibile: breve check del VAR e si riprende. Qualche minuto dopo contrasto fra Nicolò Barella e Nikola Maksimovic poco dentro l’area nerazzurra, ma è appunto un contrasto e nulla più. Appena entrato Hirving Lozano viene ammonito per un intervento in ritardo su Handanovic, che aveva già scaricato il pallone. Inter-Napoli finisce al 96′, a un minuto e mezzo dalla fine Nikola Maksimovic resta a terra dopo un pestone subito dal compagno Kalidou Koulibaly: entra lo staff medico del Napoli, si gioca venti secondi in più.